Kommunane: Dyrare og dårlegare utan maskinskatt

Regjeringa vil fase ut den såkalla maskinskatten, som kommunane i dag kan krevje inn frå industrien. Ifølgje regjeringa vil det gi industrien 800 millionar kroner i skattelette. For kommunane betyr det like mykje – eller meir – i tapte inntekter, noko som vil merkast på dei lokale budsjetta.

Ein oversikt Nationen har fått frå kommuneorganisasjonen KS viser at 348 kommunar i dag har maskinskatt. 67 av desse har ikkje annan eigedomsskatt, mens rundt 270 har eigedomsskatt i varierande grad. Mange kommunar kan dermed auke eigedomsskatten for å kompensere for pengane som blir borte med maskinskatten.

– Vi må innføre eigedomsskatt i heile kommunen, og vi er meir bekymra for dei små bedriftene enn statleg eid verk og bruk, seier ordførar Astrid Aarhus Byrknes (KrF) i Lindås. Kommunen som husar Mongstad, kan tape over 148 millionar dersom maskinskatten blir fjerna. I Porsgrunn er det bustadeigarane som må førebu seg på ei ekstrarekning, ifølgje ordførar Robin Kåss (Ap). Naboordførar Hallgeir Kjelldal (Ap) i Bamble varslar «ganske tøffe kutt» i sin kommune dersom forslaget frå regjeringa blir vedtatt.

– Vi har sett på forslag frå rådmannen. Det inneber å legge ned sjukeheimsplassar, kutte i tilbodet til frivillige lag og organisasjonar og ungdomsklubbar, fortel han.

