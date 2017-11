Frp bedt om å finna ein annan Nobel-kandidat 

– Konklusjonen blei at partia gav ei ganske klar innstilling til Frp om å revurdera spørsmålet, seier leiar i Arbeidarpartiet Jonas Gahr Støre.

Han viser til at det er semje om at Frp har ein plass i Nobelkomiteen, og at det er opp til partiet sjølv å finna ein kandidat.

– Men dei bør prøva å finna ei anna løysing som ikkje har bindingar til Stortinget, seier Støre.

Høgre slutta likevel ikkje opp om oppmodinga frå Ap, SV, Senterpartiet, KrF og Venstre, men godtok likevel at Frp no blir beden om å sjå på saka på nytt.

Skapte bruduljar

Frp nominerte nyleg Hagen til ein plass i Nobelkomiteen, men avgjerda har møtt hard kritikk fordi den tidlegare partileiaren er vararepresentant til Stortinget.

KrF-leiar Knut Arild Hareide presiserer at saka ikkje dreier seg om Hagen som person.

– Vi har gjeve ei oppmoding til stortingsgruppa til Frp om å ta ei ny vurdering. Til det ligg ingen spørsmål om Carl I. Hagens person, men at han akkurat no er første vara til Stortinget, seier han til NTB.

Samtidig er det ingen tvil om at Frp-nestoren er ein omstridd person. Tidlegare sekretær for Nobelkomiteen gjennom 25 år, Geir Lundestad, meiner det er heilt klart at Hagen ikkje eignar seg i Nobelkomiteen.

Ny runde

Framstegspartiet må no altså gå ein ny runde med saka i stortingsgruppa si og i organa sine.

– Vi har gruppestyremøte tysdag og gruppemøte på onsdag. Eg ser ikkje nokon grunn til at vi ikkje kan ta ein runde på dette då, seier parlamentarisk leiar i partiet Hans Andreas Limi til NTB.

Han viser til at partiet har god tid, sidan spørsmålet ikkje må avklarast før om éin månad.

Måndag blei det også kjent at Senterpartiet har utnemnt Anne Enger til Nobelkomiteen. Parlamentarisk leiar i partiet Marit Arnstad karakteriserer den tidlegare Sp-leiaren som ein god kandidat med eit godt skjønn og rett bakgrunn.

– Ho har brei røynsle, ikkje minst frå utanrikskomiteen og Stortinget. Ho har ikkje vore aktiv i Sp på 17 år og er difor godt unna all problematikk rundt aktive verv, seier ho til NTB.

(©NPK)