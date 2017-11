Frp beden om å finna ein annan Nobel-kandidat 

– Konklusjonen blei at partia gav ei ganske klar innstilling til Frp om å revurdera spørsmålet, seier leiar i Arbeidarpartiet Jonas Gahr Støre.

Han viser til at det er semje om at Frp har ein plass i Nobelkomiteen, og at det er opp til partiet sjølv å finna ein kandidat.

– Men dei bør prøva å finna ei anna løysing som ikkje har bindingar til Stortinget, seier Støre.

Frp nominerte nyleg Hagen til ein plass i Nobelkomiteen, men avgjerda har møtt hard kritikk fordi den tidlegare partileiaren er vararepresentant til Stortinget.

(©NPK)