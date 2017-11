Budsjettfristen ryk – igjen 

– Fristen er klokka 18 i kveld. Det er svært optimistisk. Men målet vårt er å greia dette innan rimeleg tid. Då har eg sagt frå no og eitt døgn framover i tid, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide til NTB.

Også frå dei andre partia kom det liknande signal måndag.

Regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet sette seg 7. november ned saman med Venstre og KrF for å forhandla om statsbudsjettet for 2018.

Det har fleire gonger vore peikt på at inndekning – kor ein skal henta pengar for å kunna betala for hjartesakene til partiet – har skapt størst problem i forhandlingane.

