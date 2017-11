frontpage To sakna og to til sjukehus etter brann i smelteverk i Vestre Toten

To sakna og to til sjukehus etter brann i smelteverk i Vestre Toten

To personar er sakna og to personar frakta til sjukehus etter at det oppstod ein eksplosjonsarta brann i eit smelteverk på Eina på Vestre Toten.