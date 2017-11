To omkomne funne etter eksplosjonsarta brann i Toten

To menn hadde status som sakna etter brannen, men politiet kan førebels ikkje stadfesta at det er dei sakna som er funne.

– Dei to omkomne er ikkje identifiserte, seier Siv Anita Opsahl, seksjonsleiar for etterforskingsseksjonen ved Gjøvik politihus, til NTB.

Det var tidleg fredag morgon at det skjedde ein eksplosjon og det braut ut ein etterfølgjande brann ved Metallco Aluminium AS i Vestre Toten kommune. Dei to sakna var menn på høvesvis 30 og 50 år.