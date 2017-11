Forsking mot antibiotikaresistens blir trappa opp

Fredag kjem helseminister Bent Høie og europaminister Marit Berger Røsland til Veterinærinstituttet for å få ei orientering om dei nye forskingsprosjekta, som ligg under EUs rammeprogram for forsking og utvikling, Horisont 2020.

Antibiotikaresistens er eit aukande problem verda over. Den viktigaste grunnen er overforbruk av antibiotika.

– For at antibiotika framleis skal vere eit globalt fellesgode, må vi sette oss ambisiøse mål og jobbe på tvers av sektorar. Utfordringa må møtast globalt, og Noreg skal vere ein pådrivar i dette arbeidet – ikkje minst innan forsking, skriv Veterinærinstituttet i ei pressemelding.

Dei nye prosjekta er blant anna retta mot alvorlege infeksjonar i sjukehus og urinvegsinfeksjonar hos eldre som bur heime og på sjukeheim.

Mellom 2012 og 2016 gjekk bruken av antibiotika i Noreg ned med 16 prosent, viser nye tal frå Folkehelseinstituttet. Utviklinga ser ut til å fortsette. Dermed er målet i handlingsplanen mot antibiotikaresistens, som tar sikte på å kutte bruken av antibiotika med 30 prosent innan 2020, innan rekkevidde.

Også kampen mot antibiotikabruk i dyrehald og matproduksjon er trappa kraftig opp.

Førebels er Noreg blant dei landa som brukar minst antibiotika til dyr. Likevel blir det oftare påvist meir resistente bakteriar blant dyr no enn for nokre år sidan.

