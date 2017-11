Budsjett-partnarane håpar på fjør i hatten

– Det vil vera ei fjør i hatten for oss som er nye om vi klarar å bli samde innan fristen måndag. Vi arbeider til klokka 24 kvar einaste dag for å få det til, seier finanspolitisk talsperson i Frp Helge André Njåstad.

Spørsmål om inndekning er framleis det som skaper bry i forhandlingane. For Frp er det i utgangspunktet uaktuelt å auka momsen på brus og godteri og gjera bensin og diesel dyrare.

– Men elles har vi strekt oss langt for å få til ei semje, seier Njåstad, som held moglegheita open for dialog og nye møte i helga.

– Vi har blitt presentert for eit nytt tilbod frå regjeringspartia, som skal ha honnør for å arbeida raskt, sa Terje Breivik i Venstre på veg inn til forhandlingsmøtet i statsrådssalen fredag.

Leiar for finanskomiteen Nikolai Astrup (H) seier forhandlarane gjer kva dei kan for å halda den interne fristen for semje, som går ut måndag.

– Eg håpar vi vil ta eit stort steg vidare i dag, seier han.

(©NPK)