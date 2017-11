Billegare barnehagar glepp for éin av tre 

– Det gjer vondt å sjå at sårt trengde pengar som skulle vore hos låglønte familiar, i staden hamnar hos kommunen, seier Roy Steffensen (Frp), leiar av utdanningskomiteen på Stortinget.

– Her blir kommunane løna for å gjera for dårleg informasjonsarbeid, og det blir feil, seier han.

Ordninga med redusert foreldrebetaling for låginntektsfamiliar blei innført våren 2015 og er vidareført i åra etter.

Tusenvis å spara

Maksimal foreldrebetaling blei då sett til 6 prosent av inntekta til hushaldet for første barn. I fjor var den øvre inntektsgrensa for å bli innlemma i ordninga, 500.500 kroner. Det betyr at det var mange tusen kroner å spara på å nytta ordninga.

Men ferske tal frå Finansdepartementet viser at éin av tre som var innanfor rammene av tilbodet frå staten, ikkje nytta seg av det.

Steffensen er ikkje i tvil om at noko blir gjort feil.

– Det er ingen som seier nei til å spara tusenvis av kroner i året. Her er anten informasjonen frå kommunane for dårleg, eller så er søknadsprosessen for komplisert. Han må vera enkel og forståeleg også for dei som slit med PC eller ikkje er gode i norsk, seier han.

Han håpar omtalen til NTB av saka får søkjartala kraftig opp.

Vil gje meir informasjon

I budsjettet for 2018 føreslår regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet å innføra ei tilskotsordning for at kommunar skal drive aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid overfor familiar med minoritetsspråklege barn.

– Eg ser for meg at desse midlane også bør brukast til informasjon om ordninga med redusert foreldrebetaling, seier Steffensen.

Maksprisen for ein barnehageplass blir auka til 2.910 kroner, opp 180 kroner, i budsjettforslaget til regjeringa for 2018, som det i desse dagar blir forhandla om med Venstre og KrF.

Steffensen viser til at tiltaket i 2015 betydde ei viss behovsprøving av foreldrebetalinga, slik at familiar med låg inntekt kunne spara pengar.

I fjor haust kom også ei ny moderasjonsordning. Då blei det slege fast at alle tre-, fire- og femåringar og barn med utsett skulestart som bur i hushald med låg inntekt, har rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen per veke. Inntektsgrensa er frå i haust 450.000 kroner samla i hushaldet.

