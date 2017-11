Store skilnader i butid på sjukeheim

Nye utrekningar frå Helsedirektoratet viser at gjennomsnittleg butid på sjukeheim er to år.

I Fredrikstad bur personar i snitt i eitt år og sju månader på sjukeheim, mens i Tromsø er gjennomsnittleg butid to år og fire månader.

På landsbasis har 28 prosent av sjukeheimsbebuarane inntil seks månaders butid før dei døyr. Blant dei største kommunane varierer denne delen frå 19 til 34 prosent.

– Kort butid på sjukeheim kan vera ein indikasjon på at sjukeheimstilbodet i kommunen ikkje er tilpassa behovet og at terskelen for å få sjukeheimsplass kan vera for høg. Men det er mange eldre som ønskjer å bu heime så lenge som mogleg. Mange kommunar legg til rette for heildøgns tilbod heime hos brukarane. Det er difor viktig å sjå sjukeheimstilbodet i samanheng med tilbodet av helsetenester i heimen, seier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

For bebuarar med demens og psykisk sjukdom er gjennomsnittleg butid 2,4 år, mens butida for bebuarar med kreft i snitt er 1,5 år.

Mindre sentrale kommunar har lengre butid enn sentrale kommunar. Årsaka kan vera at lange avstandar gjer det meir ressurskrevjande for kommunane å yta omfattande heimetenester. Personar med aukande omsorgsbehov i distriktskommunar kan difor få tilbod om langtidsopphald på eit tidlegare stadium enn i meir sentrale kommunar.

