Stadig fleire julegåver blir kjøpte på nettet

I julehandelsundersøkinga frå Nets svarar heile 51 prosent av dei som planlegg netthandel av julegåver, at dei vil starte i november.

Totalt reknar dei spurde med å bruke 2.188 kroner på nettjulegåver. Det er omtrent same sum som i fjor.

– Det er også interessant å sjå at ein stadig større del av dei som handlar på nett, handlar meir enn før. Av netthandlarane er det no heile 45 prosent som forventar å kjøpe minst halvparten av gåvene sine på nettet, seier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Noreg.

Samtidig er det færre som oppgir at dei ikkje trur dei kjem til å handle nokon gåver på nettet. I år er denne delen 34 prosent.

– Av dei som ikkje planlegg å handle julegåver på nett, var det heile 53 prosent som svarte at årsaka til dette var at dei likar å gå i butikkar for å få inspirasjon, eller få hjelp dersom dei trengde det, seier Tjore.

(©NPK)