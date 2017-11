Sp ber Stortinget gi råd om Hagen

– Det er slik at to sedvanar står mot kvarandre. Då meiner eg at presidentskapet i Stortinget må gi valkomiteen rettleiing om kva sedvane som skal følgjast, seier Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad til NTB.

Ho peikar på at det på den eine sida er tradisjon for at partia ikkje blandar seg inn i prosessane til kvarandre for å nominere kandidatar til Nobelkomiteen.

Men på den andre sida er det ein tradisjon for at stortingsrepresentantar ikkje blir nominerte til komiteen. Hagen er vararepresentant til Stortinget, og Arbeidarpartiet oppfordra onsdag dei andre partia om å stå ved praksisen om ikkje å velje verken vararepresentantar eller stortingsrepresentantar til komiteen.

– Eg meiner dette verken skal gjerast partipolitisk eller til eit spørsmål om politisk retning på ein kandidat, men til eit spørsmål for presidentskapet om kva sedvane knytt til Nobelkomiteen som valkomiteen bør følgje, seier Arnstad.

Stortingspresident Olemic Thommesen har varsla at han vil innkalle til eit møte om saka. Han uttrykte onsdag bekymring over Hagen-nominasjonen.

– Innstillinga utfordrar den forståinga partia på Stortinget har hatt om kven som bør veljast som medlem av Nobelkomiteen, sa han.

(©NPK)