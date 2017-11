SV vil auke skattar og avgifter med 20,7 milliardar

SV lånte slagordet «eit budsjett for dei mange, ikkje for dei få» frå britiske Labour, då dei torsdag la fram sitt alternative budsjett for neste år.

– Vi synest det er ein passande tittel i ei tid der det er stor semje om at Noreg går mot tøffare tider, men stor usemje om kven som skal bere byrda, uttalte partileiar Audun Lysbakken under framlegginga.

Han skulda regjeringa for å ha lagt fram eit budsjett med mange kutt som rammar dei som har lite pengar, mens dei rikaste får store skattelettar.

– Vårt budsjett er eit opplegg for å fordele byrdene annleis. Vi vil at dei med dei breiaste skuldrene skal bere dei største byrdene, uttalte Lysbakken.

Partiet vil bruke 15,2 milliardar kroner meir til neste år enn det regjeringa legg opp til. Dei største satsingane går til tiltak for klimakutt, auka barnetrygd og fleire lærarar. Totalt vil partiet bruke 9,3 milliardar kroner til ulike miljøtiltak, særleg til tiltak for å kutte utslepp frå transportsektoren, og 1,9 milliardar kroner til å auke barnetrygda.

Innteninga skal skje i god SV-tradisjon med hardare skattlegging av dei rikaste, og ved å flytte skatt frå arbeid til formue, arv og eigedom. Partiet vil vidare på nytt innføre fordelsskattlegging for bustad og særleg auke skattlegginga av sekundærbustader.

Totalt vil SV auke skattar og avgifter med 20,7 milliardar kroner, av dei er 8,3 milliardar kroner skattar og 12,4 milliardar kroner avgifter. Partiet kuttar samtidig i oljepengebruken og vil bruke 6 milliardar færre oljekroner enn regjeringa.

– Samla sett vil dei med vanleg og låg inntekt komme betre ut med vårt skatteopplegg, mens dei som har mest må bidra meir, seier finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski.

