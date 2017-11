frontpage Mann kritisk skadd etter å ha falle over bord frå båt i Boknafjorden

Ein mann i 50-åra blir behandla for kritiske skadar etter at han fall over bord frå ein båt i Boknafjorden i Rogaland torsdag morgon.