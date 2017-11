KrF støttar oljerådet frå Noregs Bank

– Når Noregs Bank føreslår at oljefondet blir trekt ut av olje- og gassektoren, er det heilt i tråd med uroa til KrF for den samla eksponeringa til Noreg mot oljeprisrisiko. Vi fremja forslag i Stortinget om at regjeringa skulle vurdera dette allereie i 2015, seier Kjell Ingolf Ropstad, nestleiar og finanspolitisk talsmann i KrF.

– Staten har stor risiko knytt opp mot oljeprisen, i form av olje- og gassreservane på sokkelen, verdien av olje- og gassinvesteringane og eigardelane i Statoil. I tillegg kjem investeringane til oljefondet i olje- og gasselskap, peikar Ropstad på.

(©NPK)