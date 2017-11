Jubel over oljeråd frå Noregs Bank

I eit brev til Finansdepartementet torsdag føreslår banken å ta desse aksjane ut av referanseindeksen for fondet. Det vil redusera faren for eit varig fall i oljeprisane, meiner Noregs Bank.

Både Miljøpartiet Dei Grøne, SV og KrF er strålande nøgd med tilrådinga.

– Siv må lytta

– No må finansminister Siv Jensen og resten av regjeringa lytta til fagekspertisen. Om ikkje vi får tydelege signal om at regjeringa raskt vil følgja opp tilrådinga frå Noregs Bank, så kjem Dei Grøne til å ta initiativ til eit eige forslag om dette i Stortinget, seier økonom Per Espen Stoknes, som er vararepresentant for MDG til Stortinget.

– Det er også eit tydeleg varsku til norsk energisektor om at fornybarrevolusjonen skyt fart og omsider er på veg til Olje-Noreg, seier Stoknes.

Både SV og KrF meiner rådet frå Noregs Bank er eit stort steg i rett retning. Begge partia viser til at dei har peikt på kor nødvendig det er med reduserte oljeinvesteringar i Stortinget.

Visesentralbanksjef Egil Matsen i Noregs Bank strekar under at rådet berre er basert på finansielle argument og analysar av den samla oljeeksponeringa til staten.

Olje- og gassaksjar utgjer i dag rundt 6 prosent av referanseindeksen til fondet for aksjar, til ein verdi av rundt 300 milliardar norske kroner.

Miljøjubel

Også miljørørsla jublar over det eintydige rådet frå Noregs Bank. Miljøstiftinga ZERO meiner forslaget er i tråd med tilrådingane dei har delt over fleire år.

– Verda er i rask endring, og det er svært risikabelt å leggja for mange egg i same korga. Når verda flyttar seg bort frå olje, bør Noreg gjera det vi kan for å redusera eksponeringa vår mot oljeprisen, seier ZERO-leiar Marius Holm.

Greenpeace Norge omtalar forslaget som «banebrytande klokt».

– Noreg er allereie altfor tungt investert i olje- og gassressursar, så eit sal av fossilaksjane til oljefondet vil bidra til å minska den finansielle karbonrisikoen vår, seier Greenpeace-leiar Truls Gulowsen, mens Natur og Ungdom peikar på at investeringar i olje og gass er som å setja pengar på at verda vil feila i omstillinga til fornybar energi.

Også Kirkens Nødhjelp helsar tilrådinga velkommen.

– Dette er gode nyheiter, og det er ikkje berre noko Noreg kan tena på, men heile verda. Vi håpar dette blir eit punktum for investering i olje og gass, også fordi det er moralsk rett og ikkje berre økonomisk, seier Lisa Sivertsen, leiar for politisk avdeling i Kirkens Nødhjelp.

Avgjerd neste år

Finansdepartementet skal ta avgjerdene om samansetjinga av referanseindeksen til oljefondet. Departementet tek sikte på at regjeringa kan leggja fram konklusjonen sin hausten 2018.

– Problemstillinga som Noregs Bank tel opp, er omfattande og har mange sider. Rådet frå banken må behandlast på ein grundig og god måte, slik praksisen er for alle viktige vegval i forvaltninga av Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Regjeringa har ansvar for heilskapen i norsk økonomi og må sjå breitt på problemstillinga, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

(©NPK)