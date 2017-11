55 har meldt seg av gruppesøksmål mot DNB

Forbrukarrådet krev at DNB betalar tilbake pengar til kundar som har investert i tre fond i DNB, fordi dei ikkje skal ha fått den fondsforvaltinga dei har betalt for. Rådet har fått lov til å føra saka som gruppesøksmål på vegner av alle kundane som har hatt pengar i fondet i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014.

Dei som ikkje ønskjer å vera med, har kunna melda seg av på nettsidene til Oslo tingrett, der saka startar måndag. Torsdag hadde 55 personar gjort det, får NTB opplyst.

Forbrukarrådet meiner fondet DNB Norge, og to andre fond som no er slegne saman med dette, ikkje har vore aktivt forvalta, men i praksis har vore eit indeksfond, som følgjer børsutviklinga automatisk. DNB avviser påstanden og hevdar det har vore aktiv forvalting.

– Resultata viser også dette. Over to tredelar av andeleigarane omfatta av gruppesøksmålet har tent meir pengar på å vera investert i DNB Norge-fonda enn i eit indeksfond i perioden 2005 til 2015, sa kommunikasjonsdirektør Even Westerveld til NTB sist veke.

Forbrukarrådet krev at DNB betalar tilbake det kundane har betalt ekstra for eit aktivt fond, til saman 690 millionar kroner.

