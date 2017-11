Thommessen: Frps val av Hagen til Nobelkomiteen er utfordrande

– Innstillinga utfordrar den forståinga partia på Stortinget har hatt om kven som bør veljast som medlem av Nobelkomiteen, seier Thommessen i ei pressemelding.

– Det har vore ein praksis gjennom mange år at sitjande stortingsrepresentantar ikkje bør veljast av omsyn til Nobelkomiteens uavhengige stilling, understrekar stortingspresidenten, som seier at han har merka seg at mange meiner det er naturleg at dette også gjeld vararepresentantar.

Frp-veteran Carl I. Hagen er nettopp vararepresentant.

– På denne bakgrunn er det naturleg at Stortingets valkomité får høve til å diskutere saka. Første trinn i dette er eit møte i det vi kallar valutvalet, som er eit arbeidsutval for valkomiteen. Valutvalet består av dei parlamentariske leiarane, seier Thommessen.

Venstre-leiar Trine Skei Grande meiner Hagen ikkje kan veljast som medlem av Nobelkomiteen, medan Ap-leiar Jonas Gahr Støre onsdag sende brev til Stortinget der han ber dei andre parlamentariske leiarane om å seie nei til Hagen.

(©NPK)