Storebrand kuttar ut ti nye kolselskap

Verdsleiarane er samla i Bonn for å diskutere korleis ein kan nå måla i Parisavtalen.

Storebrand, som er Noregs nest største private pengebinge etter oljefondet, vil bidra i utfasinga av kolnæringa.

Forsikringsselskapet stengjer ute det tyske energiselskapet RWE frå sine investeringar, fordi ein stor del av straumen til selskapet er laget av kol. Til saman kuttar Storebrand ut ti nye kolselskap.

– To år etter at Parisavtalen blei signert ser vi at det er vår plikt å selje oss ut av ti nye kolselskap, opplyser Storebrands kommunikasjonssjef for berekraft, Harald Bjugstad-Holm.

Dei ti kolselskapa svarar til 14.300 MW, eller heile kolkraftkapasiteten til Storbritannia og Irland til saman.

– Grunnen til dette er at vi ikkje har trua på kolbransjen verken finansielt eller med tanke på framtida. Alternativa til kol har etter kvart blitt svært gode, og vi ser at dersom vi skal nå Parisavtalen så har vi dårleg tid, legg Bjugstad-Holm til.

