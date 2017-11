Støre vil ta opp Hagens nobelkandidatur på Stortinget

Frps valkomité foreslår at Hagen erstattar Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Saka skal til behandling på gruppemøtet i partiet i Stortinget onsdag ettermiddag.

Støre meiner det er problematisk at Hagen kan ende opp som medlem i Nobelkomiteen, samtidig som han er vararepresentant til Stortinget.

– Eg vil i dag ta kontakt med presidentskapen og dei andre parlamentariske leiarane for å høyre haldningane rundt dette. Eg er kritisk til det, seier han til NTB.

Støre seier han har respekt for at partia sjølve avgjer kven dei vil nominere. Men han viser samtidig til at reglane tilseier at ein stortingsrepresentant ikkje kan sitte i komiteen.

– For meg så er det eit spørsmål om det er formelt skilje mellom å vere vararepresentant og full representant fordi ein vararepresentant kan bli kalla inn til å stemme for eller mot regjeringa. Då blir denne distansen til dette sjølvstendet sett i spel, seier han.

