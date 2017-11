Solide tal frå SalMar

I kvartalet slakta SalMar-konsernet 34.000 tonn laks mot 29.600 tonn i tredje kvartal i fjor. Konsernsjef Trond Williksen seier at langvarige investeringar for handtering av lakselus no begynner å gi resultat.

– God drift i alle segment og ein biologi i betring har bidratt til at SalMar igjen leverer eit sterkt finansielt resultat, trass i nedgang i lakseprisen gjennom kvartalet. Spesielt positivt er det at den positive kostnadsutviklinga dei seinaste kvartala fortsette også i tredje kvartal, seier Williksen.

Selskapet reknar med å slakte rundt 134.000 tonn laks i Noreg i år og forventar at dette talet vil auke til 143.000 tonn neste år.

