Noreg vil drive flybase for FN i Mali fram til 2020

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) kunngjer dette under FNs forsvarsministermøte i Vancouver i Canada onsdag. Han deltar blant anna i ein paneldiskusjon om smarte måtar å drive FN-oppdrag på, og drifta av flybasen for MINUSMA-styrken i Mali vert rekna for å vere nettopp eit eksempel på det.

Noreg har drive leiren ved flybasen sidan 2016.

– Då er det lett for andre nasjonar å komme inn. Vi tilbyr dei å bruke leiren vår og så stiller dei med fly i ein tidsavgrensa periode. Det gir kontinuitet og det er lett for nasjonar å planleggje når dei skal rykke inn og dei er sikre på når dei skal ut, seier Bakke-Jensen.

Dei andre landa slepp å byggje opp heile operasjonen og avvikle han, forklarer han vidare.

Rotasjonsordning

Noreg skal samarbeide med Danmark, Portugal og Nederland, som byter på å stille med fly den neste perioden. Noreg vil stille med eit mannskap på ti til drift av leiren. I dei seks månadene Noreg også skal bidra med fly, vil det vere mellom 50 og 100 norske soldatar i Mali.

Det kostar om lag 15 millionar kroner i året å drive leiren, medan flyoppdraget vil koste rundt 50 millionar kroner.

Bakke-Jensen understrekar betydninga av flybidraget til MINUSMA.

– Dette er fly som vert brukte til alt frå medisinsk evakuering til å frakte forsyningar fram til FN-styrkane rundt omkring i Mali. Det er helt essensielt å få mat, medisinar og forsyningar ut, seier han.

Risikabelt FN-oppdrag

Han påpeiker at då Noreg bidrog med Hercules-fly sist, i ti månader i 2016, flytta det 14.000 passasjerar og 600 tonn gods. På grunn av uvissa i landet tar lastebiltransport mykje lenger tid.

FN-styrken MINUSMA blei oppretta i 2013 som følgje av uro og konflikt. Operasjonen vert rekna som FNs farlegaste, FN-soldatane har vore mål for ei rekke angrep.

MINUSMA består for tida av rundt 11.000 soldatar og om lag 1.300 sivile.

