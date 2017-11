Kunstsalet stupte på Vestlandet i fjor

Sett under eitt er 2016 likevel er eitt av dei sterkaste åra sidan 2009, der ein såg ein markant svikt i kunstomsetninga i samanheng med den globale finanskrisa året før, skriv organisasjonane som står bak innkrevjinga av kunstavgifta, Billedkunst Opphavsrett Norge (BONO) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), i ei pressemelding.

Ved all offentleg omsetning av visuell kunst i Noreg er det lovpålagt med 5 prosent kunstavgift som skal brukast til å styrke kunsten i Noreg gjennom stipend, tilskotsordningar og kunstprisar. Tala for innbetaling av kunstavgift gir moglegheit til å stipulere og følgje utviklinga for hovuddelen av kunstomsetning i Noreg.

Totalt reknar ein med at det vart omsett kunst for i overkant av 731 millionar kroner i Noreg i fjor, mot 801 millionar kroner i 2015.

Mest nedgang i vest

Tala viser at svikten i kunstomsetning i fjor først og fremst har skjedd i vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der omsetnaden fall med høvesvis 24 prosent, 28 prosent, 51 prosent og 56 prosent. Talmessig svarar nedgangen til ei stipulert omsetning på 46 millionar kroner. Dette er ein like stor tilbakegang som for alle andre fylke til saman, ifølgje rapporten.

– Det er nærliggjande å anta ein samanheng med oljeprisnedgangen i 2014 og 2015 og den svake økonomiske veksten som har prega regionen i tida etter dette, som også har påverka den økonomiske situasjonen og kjøpekrafta til mange menneske, skriv organisasjonane.

Andrehandsmarknaden aukar

På verdsbasis vart omsetnaden av kunst og antikvitetar stipulert til rundt 450 milliardar kroner i fjor, som er ein nedgang på 11 prosent frå året før. Ein reknar med at nedgangen har samanheng med global politisk uro og svak økonomisk vekst. På verdsbasis har nedgangen vore størst i auksjonsmarknadane, mens førstehandsmarknaden har klart seg relativt godt.

I Noreg er det omvendt: Der har andrehandsomsetninga auka frå 2015 til 2016 med 13 prosent, mens førstehandsomsetninga gjekk ned 16,8 prosent. Det kan tyde på auka interesse for verk av etablerte kunstnarar og for kunst som investeringsobjekt, ifølgje rapporten.

(©NPK)