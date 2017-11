Frps stortingsgruppe innstiller Hagen til Nobelkomiteen

Frps valkomité foreslo onsdag formiddag at Hagen skulle erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Saka vart behandla på gruppemøtet til partiet i Stortinget same ettermiddag, og stortingsgruppa bestemte å innstille Hagen til komiteen.

– Eg registrerer at det er stor interesse for dette valet med bakgrunn i at Hagen også er vararepresentant til Stortinget. Det er naturleg at Hagen ikkje vil møte i Nobelkomiteen dersom han er møtande stortingsrepresentant, seier Frps parlamentariske leiar Hans Andreas Limi.

Partiet meiner det ikkje ligg føre formelle hinder for at Hagen kan veljast til komiteen.

(©NPK)