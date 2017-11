Afghanistankomiteen: – Inga løysing for «oktoberbarna»

– Stortingsvedtaket er inga løysing for ungdommane, som framleis vil vere i ein svært usikker situasjon i påvente av ny saksbehandling. Vi er bekymra for dei negative konsekvensane det å leve i eit limbotilvære kan få for den psykiske helsa til oktoberbarna, og vi meiner det er svært viktig at det blir sett inn tiltak som varetar rettane til barna i venteperioden, seier generalsekretær Liv Kjølseth i Afghanistankomiteen i ei pressemelding.

Arbeidarpartiets forslag tysdag handlar om at alle einslege asylsøkjarar mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt sidan 1. oktober i fjor, skal få saka vurdert på nytt. Partiet fekk Stortinget med på å innføre sårbarheitskriterium og vente med retur til sakene er tatt opp til ny vurdering.

– Det er nødvendig med ei rask avklaring av kva rettar som skal varetakast for barna som no er fylt 18 år og ikkje lenger blir dekte av FNs barnekonvensjon, seier Kjølseth.

