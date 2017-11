Advokatforeningen aksjonerte utanfor Stortinget 

– Vårt fremste krav er retten til å forhandle om salærsatsen, fortel generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen, som arrangerte ein protestaksjon utanfor Stortinget onsdag morgon.

– Dette handlar om å sikre god rettshjelp til svake grupper i samfunnet.

Smith forklarar at advokatsalær blir fastsett einsidig av staten.

– Og i år blir det ikkje eingong prisjustert, fortel ho.

– Vi krev rett og slett – på lik linje med for eksempel fastlegane – retten til å forhandle om salærsatsen, seier Smith.

Baard Amundsen i Advokatforeningen peikar på at lønnsskilnaden mellom for eksempel statsadvokatar og ein advokat som representere vanlege folk, blir større for kvart år.

– No kan ein advokat som representerer det offentlege tene dobbelt så mykje som ein som tar saka for fri rettshjelp på den andre sida, understrekar han.

Årets statsbudsjett svekkjer utsette gruppers tilgang til fri rettshjelp, og det vil bli stadig vanskelegare å finne erfarne advokatar som tar slike saker.

Det går ut over rettssikkerheita, meiner han.

(©NPK)