WWF går til retten for å stogge ulvejakta

Oslo tingrett skal no ta stilling til eitt av dei mest betente politiske spørsmåla i Noreg, nemleg felling av ulv.

Tysdag møtest partane til rettsmøte: Naturvernorganisasjonane på den eine sida. Staten, med støtte av Bondelaget, Skogeigarforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund med fleire på den andre.

WWF har saksøkt staten med krav om mellombels rettstiltak for årets ulvejakt i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Det betyr at jakta skal stoggast umiddelbart.

– Vi har prøvd alle andre verkemiddel. Ulvejakta er lovstridig og må stoggast før det er for seint å redde ein kritisk trua art, seier miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde i WWF.

– Lovstridig

Organisasjonen krev ein rettsleg gjennomgang av heile den norske ulveforvaltninga, som dei meiner er i strid med Grunnlova, naturmangfaldlova og Bernkonvensjonen. I mellomtida krev WWF at jakta må stogge umiddelbart som eit akuttiltak.

Utgangspunktet er at ulv er totalfreda og oppført på den norske raudlista over trua arter, påpeiker organisasjonen. Ein slik raudlistestatus inneber at arten er kritisk trua med ekstremt høg risiko for å døy ut.

Ulven står også på lista under Bernkonvensjonen, som stiller særskilt strenge krav til vern.

– Lovverket opnar berre for nokre snevre unntak frå forbodet mot å avlive ulv. Trass i dette, har altså rovviltmyndigheitene vedtatt å halde bestanden på eit kritisk lågt nivå, argumenterer WWF.

50 ulvar kan fellast

Rovviltmyndigheitene har vedtatt at totalt 50 ulvar kan fellast i Noreg til vinteren. I første omgang er det 26 ulvar utanfor ulvesona som skal fellast. Jakta starta 1. oktober, og hittil er seks dyr skotne.

Spørsmålet er om også tre flokkar på totalt 24 dyr som lever innanfor den politisk vedtatte ulvesona, kan jaktast på. Det skal avgjerast av Klima- og miljødepartementet før nyttår. WWF meiner ein ikkje kan vente på avgjerda frå departementet.

– Kvart år skjer det same: Rovviltmyndigheitene vedtar omfattande jakt, som vi og andre må klage på, seier Lomelde.

– Tull med tal

WWF seier dei 50 ulvane som er omfatta av vedtaket, utgjer 90 prosent av dei heilnorske ulvane. Det vert avvist av motparten.

– Dette er tull med tal. Per i dag veit ikkje Rovdata kor mange ulvepar som fekk kvelpar i vår, og heller ikkje kor mange ulvar det er no, seier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarleg i Norges Bondelag.

Han viser til at dei offisielle tala som ligg føre, er frå perioden 1. oktober 2016 til 31. mars 2017. Då blei det registrert 55 heilnorske ulvar og 55 grenseulvar.

– Sidan dette er det blitt født kvelpar, seier Frogner.

Dei fem organisasjonane som har gått saman og erklært partshjelp for staten, meiner søksmålet set heile den norske rovdyrpolitikken på spel.

– Ein stogg i den pågåande jakta utanfor ulvesonene vil ha dramatiske konsekvensar for beitenæringa og dei som lever med ulven tett innpå seg. Ikkje berre i dag men også i åra som kjem, seier Frogner.

– Ulvebestanden veks trass jakt

Bondelags-toppen seier ulvebestanden i Skandinavia vil vekse trass i lisensjakt og skadefelling. Den norske delbestanden har vakse betrakteleg sidan 2004, seier Frogner, og viser til at det gjeld både heilnorske ulvar og grenseulvar.

– Den norske delbestanden av ulv vil fortsetje å vekse også med dei vedtekne kvotane til rovviltnemndene for lisensfelling og skadefelling. Nettopp derfor er det uhyre viktig at dette søksmålet ikkje får medhald, seier Einar Frogner.

(©NPK)