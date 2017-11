Sp støttar Aps forslag om å vurdere asylsaker på nytt

Aps forslag handlar om at alle einslege asylsøkjarar mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt sidan 1. oktober i fjor, skal få saka vurdert på nytt. Partiet foreslår å innføre sårbarheitskriterium og vente med retur til sakene er tatt opp til ny vurdering.

Både Senterpartiet og Arbeidarpartiet vende førre veke tommelen ned for eit forslag frå SV om mellombels stopp i all asylretur til Afghanistan. Det fekk mange Ap- og Sp-veteranar til å reagere.

Sp hadde i utgangspunktet reservasjonar mot det siste av Aps totalt fire forslag, om at sakene til dei unge asylsøkarane det gjeld, «ikke effektueres». I det endelege forslaget som Stortinget tysdag tar stilling til, heiter det at sakene «ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt».

– Vi varsla Ap om at vi ikkje kunne støtte det forslaget slik det låg. Ap endra ordlyden, slik at det vart betre ramma inn. Då stemmer vi for alle fire forslaga, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

KrF kjem til å støtte SVs opphavlege forslag om returstans, men støttar subsidiært Aps forslag, får NTB opplyst. Venstre kjem til å fremme eit eige forslag, men vil støtte Ap-forslaget subsidiært.

