Riksrevisjonen med sterk kritikk av Forsvarets rekneskap

– Det er sterkt kritikkverdig at Forsvaret og Forsvarsmateriell ikkje vil vere i stand til å avleggje sjølvstendige, reviderbare rekneskap, utan behov for unntak, før 2018, seier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Forsvaret og Forsvarsmateriell, som vart skilt ut som eiga verksemd frå 1. januar i fjor, har fått unntak frå reglane for statleg rekneskapsføring i ein overgangsperiode. Riksrevisjonen opplyser at bruken av midlane i dei to etatane er korrekt rapporterte i statsrekneskapen, men at dei ikkje kan uttale seg om rekneskapane fordi det er uvisse og manglar ved dei.

Forsvarsmateriell har blant anna ansvar for innkjøp av dei nye F35-kampflya.

– På grunn av manglande internkontroll har det ikkje vore mogleg å bekrefte innkjøpskostnaden for F35 i Forsvarsmateriells verksemdsrekneskap, skriv Riksrevisjonen.

Det er dessutan avdekt feil ved verdsettinga av flya i årsrekneskapen til Forsvaret og Forsvarsmateriell, heiter det.

Forsvaret får også kritikk for ikkje å ha fakturert Justis- og beredskapsdepartementet for momskostnadane i samband med redningshelikoptertenesta. Forsvaret opplyser at dette utgjer 170 millionar kroner.

Forsvarsdepartementet seier i sitt svar til Riksrevisjonen at det var nødvendig med nokre unntak frå økonomiregelverket i ein overgangsperiode, men at Forsvaret har fått i oppdrag å legge til rette for at etatane skal vere i stand til å avleggje sjølvstendige reviderbare rekneskap, utan unntak, frå og med neste år.

