Scandinavian Star-gransking får hard kritikk 

Måndag starta Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlinga av granskingsrapporten om katastrofebrannen, som kosta 159 menneske livet.

– Om ikkje Stortingets kontrollkomité i det minste i merknadene peiker på at dei ikkje har fått ein leveranse i samsvar med mandatet, svekkjer det tilliten til stortingsoppnemnte granskingar som institutt, seier talsmann for støttegruppa, Jan Harsem, til NTB.

Han stilte måndag føremiddag til høyring i kontrollkomiteen og meiner det særleg er på tre område granskingskommisjonen ikkje leverer.

– Den har ikkje vurdert den informasjonen som er gitt til Stortinget tidlegare. Det stod eksplisitt i mandatet. Dei har heller ikkje gjort ein gjennomgang og undersøking av dei anbefalingane som blei gitt av den opphavlege granskingskommisjonen. Dei har berre fått ein oversikt frå Sjøfartsdirektoratet, seier Harsem, og legger til eit tredje punkt:

– Det siste er at vi ikkje har fått ein undersøking, slik det skulle vore, av kven som var reiar på Scandinavian Star. Det var særleg viktig fordi politiet, viste det seg, avgrensa sin etterforsking mot det, understrekar talsmannen.

Bilferja Scandinavian Star var natt til 7. april 1990 på sin jomfrutur mellom Oslo og Frederikshavn då det begynte å brenne i ein bylt sengetøy utanfor ein lugar ved 2-tida om natta.

Det er allment antatt at brannen blei påsett, sjølv om det ikkje er blitt bevist etter to politietterforskingar og to uavhengig granskingar.

Etter rykte om sabotasje og forsikringssvindel sette Stortinget i 2015 ned ein ny granskingskommisjon, som i juni konkluderte med at ulykka ikkje kjem av sabotasje.

Kommisjonen meiner den katastrofale brannen hadde sin naturlege forklaring i overoppvarming av stålkonstruksjonen i skipet.

