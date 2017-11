SV tar opp SSB-handtering i kontrollkomiteen

Representanten for partiet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, ber komiteen spørje finansminister Siv Jensen (Frp) om forhold som kom fram i VG måndag, blant anna om det er rett at nokon i Finansdepartementet har ringt Meyer.

– Vi må få klart kva kontakt det har vore mellom Finansdepartementet og SSB-direktøren, og om Jensen har prøvd å påverke prosessen i SSB politisk. Politisk manipulering av SSB er alvorleg og openbert i strid med regelverket, seier han.

Samtidig vil SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, stille skriftleg spørsmål til finansministeren for å få klarleik i korleis Jensens departement har handtert omorganiseringa av SSB.

– For kvar dag som går, blir inntrykket forsterka om at finansministeren har prøvd å styre det som må vere eit fagleg heilt uavhengig miljø. Denne saka må vi til botnen i, seier Kaski.

Ho peiker på at også SV har vore uroa for omorganiseringa av Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Men trass i dette er det først når ein enkeltforskar blir flytta at Siv Jensen tilsynelatande grip inn. Det er alvorleg, og vi vil nå følgje opp den rolla departementet har i den pågåande omorganiseringa og be om at den no blir sett på vent, seier ho.

Meyer og Finansdepartementet blei søndag samde om ein avtale som innebar at ho gjekk frå stillinga si. Før dette hadde Jensen sagt at ho ikkje lenger hadde tillit til Meyer.

