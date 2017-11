Ny fungerande SSB-direktør får støtte frå dei tilsette

Han er i dag administrasjonsdirektør i SSB.

– Styret i SSB er opptatt av å skape ro rundt organisasjonen slik at SSB kan halde fram med å levere godt på samfunnsoppdraget. Eg er veldig glad for at Bjørnar Gundersen vil ta på seg denne oppgåva, seier styreleiar Morten Reymert i Statistisk sentralbyrå.

Christine Meyer gjekk av som direktør natt til måndag. I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at ho ikkje lenger hadde tillit til Meyer.

Gundersen skal fungere inntil Finansdepartementet har konstituert ein mellombels administrerande direktør.

Parat-tillitsvalde i SSB støtter leiarutnemninga av Bjørnar Gundersen, skriv fagforbundet i ei utsegn måndag ettermiddag.

– Omstillingsprosessen i SSB har lenge skapt bekymring og vore ei belastning for tilsette, seier Parat-leiar Hans-Erik Skjæggerud, som håpar ein ny leiar no i større grad vil lytte til dei tilsette slik at prosessane kjem på rett spor.

Skjæggerud omtaler endringsprosessen under Meyers leiing som dårleg ressursbruk og som har skapt unødvendig uvisse blant dei tilsette.

Gundersen seier oppgåva hans no blir å skape ro internt i SSB.

– SSB er no i ein svært spesiell situasjon. Jobben min no er å bidra til å skape ro i organisasjonen og at vi jobbar godt internt med produksjon av statistikk og forsking, seier han.