Nordea ventar framleis bustadprisfall – og mest i Oslo

Utviklinga i prisen på nye bustader i Oslo kan pressa prisfallet ytterlegare nedover, heiter det i ein rapport frå den nest største banken i Noreg, Nordea.

Sidan byrjinga av 2000-talet har bustadprisane auka med 200 prosent. Ein gjennomsnittsbustad kostar i dag 4,7 gonger inntekt, mot 3 gonger inntekt for 15 år sidan.

Men når ein justerer for rentefallet og inntektsauken, kjem Nordea-analytikarane fram til at ein gjennomsnittskjøpar brukar omtrent det same av inntekta i dag som ved tusenårsskiftet på å betala renter og avdrag. For Oslo er denne delen på 32 prosent og for resten av landet 22 prosent – både i 2000 og i 2017.

Nye og strengare reguleringar for bustadlån har bremsa prisveksten, samtidig som det dei siste åra er bygd og sett i gang fleire nye bustadprosjekt. Med fleire bustader på marknaden har prisveksten bremsa ytterlegare opp.

Ifølgje Nordea ligg det an til ytterlegare priskutt på nye bustader fordi salet har bremsa opp. Banken reknar med at det framleis vil vera lønsame prosjekt sjølv med lågare utsalsprisar, og at utbyggjarane etter kvart difor vil kutta prisane.

Men – sjølv med eit fall på 5 prosent vil prisane framleis vera 20 prosent over botnnivået i 2013, blir det streka under i Nordea-analysen. Dermed er det framleis grunn til å venta ytterlegare bygging av nye bustader, om enn i noko lågare fart enn det siste året, lyder vurderinga til banken.

