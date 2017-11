Jensen om Meyer: – Eg måtte trekke i nødbremsen

Siv Jensen (Frp) seier i eit intervju med NTB at tilliten til SSB-sjef Christine Meyer vart borte fordi ho køyrde fram med den omstridde omorganiseringa utan å lytte til åtvaringar og bekymringar frå departementet og andre samfunnsaktørar.

– I styringsdialogen departementet har hatt med SSB heile dette året, har vi gitt uttrykk for at ein eventuell omorganiseringsprosess måtte vente på innstillinga frå statistikklovutvalet og ikkje forskotere dette arbeidet. Denne uroa har vi gitt uttrykk for saman med uro knytt til SSBs evne til å levere på modellar og samfunnsoppdrag som både departement, storting, partane i samfunnslivet og mange andre, er heilt avhengig av. Men så kom vi over i ein fase der dette ikkje lenger berre var ei planlagt omorganisering. Trass i dei åtvaringane vi og mange andre har komme med heile året, så valde ho likevel å gå og implementere dette. Då var det heilt naturleg for meg å trekke i nødbremsen, seier Jensen.

Klarte ikkje bli samde

– Undervegs i denne prosessen har også tilliten til SSB blitt kraftig påverka, og gjennom dialogen vi har hatt med Meyer dei siste vekene har vi ikkje klart å bli samde, seier Jensen om ytterlegare årsaker til at Meyer måtte gå.

– Situasjonen begynte å bli kritisk, og då var eg nøydd til å gjere dette, seier Jensen.

Innvandringsregnskapet

Ho avviser skuldingane om at engasjementet hennar i saka først og fremst dreier seg om at forskarane bak innvandringsrekneskapen var blant 25 omplasserte forskarar.

– Eg har ikkje vore opptatt av enkeltpersonar i det heile, men ein av konsekvensane av det ho sette i verk, var at modellane for innvandring og dei som skulle handtere modellane, vart plasserte på to heilt forskjellige stader, og det var noko eg måtte begynne å stille spørsmål ved – korleis skal ein operere modellar utan operatørar, seier Jensen.

