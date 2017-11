Solberg om F-35: Kapasitet vi aldri før har hatt

– I dag markerer vi ein viktig milepæl for norsk forsvarsevne – vi mottar kampflyet F-35 i Noreg, sa Solberg.

Ho deltok fredag på den offisielle markeringa av at dei første F-35-flya i desse dagar landar på norsk jord.

– Kjøpet av kampflysystemet F-35 er den største investeringa i Fastlands-Noregs historie. Vi gjer denne investeringa fordi F-35 vil tilføre Forsvaret kapasitetar vi aldri tidlegare har hatt. F-35 vil styrkje heile Forsvarets kampkraft – og dermed heile forsvarsevna til landet vårt, sa Solberg.

Ho kom i talen sin på Ørland flystasjon også inn på at fellesprosjektet F-35 byr på store moglegheiter for norsk industri, og at kampflyet gir Noreg betre moglegheit til å samvirke med andre Nato-land.

(©NPK)