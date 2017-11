SSB-sjefen i strupen på Finansdepartementet

– Eg meiner det er ikkje grunnlag for å seie meg opp, og det er der saka står, sa Meyer under ein pressekonferanse fredag.

Det herskar full forvirring om Meyers framtid etter at fleire medium torsdag skreiv at ho ville gå av som sjef. Dette blei avvist av Meyer fredag føremiddag. Under pressekonferansen antyda Meyer at ho ser for seg å leie byrået i tida framover.

– Dei store endringane i SSB ligg framfor oss. Det er då dei aller største endringane vil komme. Vi har følgt spelereglane i staten, sa ho.

Samtidig var SSB-sjefen krass i sin kritikk av sine overordna i Finansdepartementet.

– Etter hendingane dei siste vekene er eg bekymra for SSBs sjølvstende. SSB skal ikkje vere avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal vere uavhengig og ikkje blir styrt politisk, sa Meyer.

Meyer hevdar at den omstridde omstillingsprosessen i byrået har vore forankra hos styret og departementet.

– SSB har blitt pålagt å modernisere og effektivisere. Vi har halde departementet og styret kontinuerleg orientert. Og har fått støtte frå departementet om prinsippa heilt fram til resultatet der omplassering av forskarar blei kjent for to veker sidan, sa Meyer.

SSB-sjefen hevdar at ho allereie 31. oktober foreslo overfor finansminister Siv Jensen å leggje omstillingsprosessen på is, men at ho ikkje fekk lov til å gå ut med dette internt eller offentleg.

– 3. november sende eg eit utkast til departementet med tiltak for å roe ned situasjonen. Eg fekk heller ikkje lov til å presentere dette internt og eksternt, seier ho.

Meyer meiner dette inneber at leiinga i SSB i elleve dagar i praksis ikkje har kunne utøve jobben sin.

Styret i SSB har kalla inn til eit ekstraordinært møte fredag klokka 15. Dette møtet skal gå føre seg over telefon.

