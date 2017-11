SSB-sjefen har ikkje tillit hos Jensen

– Det er mi vurdering at SSBs administrerande direktør ikkje har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikkje gjennom møta med meg, sa finansministeren under ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Christine Meyer vart i går gjort kjent med at ho ikkje lenger har min tillit, sa Jensen vidare.

– Eg har sagt til henne at ho ikkje lenger har min tillit. Det meiner eg ho må vurdere nøye, sa Jensen då ho vart spurt om kva ho meinte her.

Ho seier ho akter å sørgje for at tilliten til Statistisk sentralbyrå vert gjenoppretta. Samtidig varslar ho at omorganiseringa av forskingsavdelinga vert sett på vent inntil innstillinga frå statistikklovutvalet ligg føre og forslaga har vore på høyring.

– Gjennom tett dialog med styret, vil vi gjere vårt ytste for å skape ro rundt byrået, seier Jensen.