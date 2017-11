Marianne Hagen sluttar som kommunikasjonssjef  for kongehuset

Ole Edvard Wold-Reitan, som i dag er personleg rådgjevar for kronprinsesse Mette-Marit, er konstituert som ny kommunikasjonssjef.

– Vi vil takka Marianne Hagen for den jobben ho har gjort ved Det kongelege hoff gjennom mange år, og samtidig ønskja henne lykke til med nye oppgåver, seier hoffsjef Gry Mølleskog.

Kongen har i statsråd fredag også gjeve statssekretær Øystein Bø avskjed i nåde frå Forsvarsdepartementet. Statssekretær Tone Skogen byter beite frå Utanriksdepartementet for å ta over etter Bø i Forsvarsdepartementet.

Marianne Hagen tek dermed over etter Skogen. Hagen har vore kommunikasjonssjef for hoffet sidan 2008. Ho kom då frå stillinga som rådgjevar for administrerande direktør i Norges Rederiforbund.

