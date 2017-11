LO og NHO samde om revidert grunnlov for arbeidslivet

Det omfattande avtaleverket regulerer det meste i norsk arbeidsliv, bortsett frå lønn. Den første avtalen blei inngått i 1935 og er blitt fornya kvart fjerde år. Den nye avtalen gjeld frå 1. januar 2018, og varer til desember 2021.

Stikkord for arbeidet med å revidere hovudavtalen er evolusjon, snarare enn revolusjon. Sjeldan er det dramatiske endringar, og i år fekk LO gjennom det dei kallar som små, men viktige forbetringar.

– Hovudavtalen regulerer rettar og arbeidsforhold for dei tillitsvalde, og det er alltid eit mål å få forbetringar i desse avgjerdene. Også denne gongen fekk vi gjennomslag for små, men viktige forbetringar i arbeidsvilkåra til tillitsvalde, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

Hovudavtalen presiserer no at protokollar frå forhandlingar skal underteiknast «så snart som mogleg», og at tillitsvalde skal ha tilgang til hensiktsmessig kommunikasjonsutstyr, på linje med det som vert nytta i bedrifta.

(©NPK)