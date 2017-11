KrFs val som opposisjonsparti står seg godt, meiner Hareide

KrF-leiaren nemnde ikkje dei pågåande sonderingane mellom regjeringa og Venstre då han talte til landsstyremøtet til partiet fredag. Men han slo fast at KrF trivest i rolla som opposisjonsparti, og at det er eit val som står fast.

– KrF er eit parti i opposisjon. Vi er tilbake til det som har vore regelen meir enn unntaket i norsk politikk, der mindretalsregjeringar må hente skiftande støtte i Stortinget. Vi har gjort vårt val. Det står seg godt, sa Hareide.

Avgjerande rolle

I forkant av landsstyremøtet hadde nestleiarane i gruppestyret på Stortinget, Hans Fredrik Grøvann, gitt uttrykk for at dersom Venstre går inn i regjering, så oppstår det ein ny situasjon på Stortinget som tilseier at KrF må ta samarbeidsdiskusjonen opp til diskusjon på nytt.

Overfor NTB seier Hareide at den politiske situasjonen i Stortinget ikkje vil endre seg drastisk sjølv om Venstre skulle ende opp på innsida av regjeringa.

– Det blir jo ein annan situasjon dersom Venstre går inn, og det må vi vurdere. På den andre sida var vi kjent med at Venstre kunne gå inn då vi gjorde vårt vedtak. Og KrFs posisjon i Stortinget blir ikkje endra radikalt sjølv om Venstre går inn. Vi vil framleis ha ei avgjerande rolle, seier Hareide til NTB.

I vedtaket Hareide viser til, blir det slått fast at dei politiske forskjellane er for store til at eit regjeringssamarbeid ikkje er aktuelt med Frp.

Alle retningar

I talen lovde partileiaren ei konstruktiv linje på Stortinget framover – der gjennomslag for sakene blir viktigare enn kven KrF samarbeider med.

– I tida framover kjem KrF til å rekke ut ein hand til alle parti som ønsker eit konstruktivt samarbeid. For oss vil ikkje fargen eller partilogoen vere avgjerande, men kva slags politikk vi får gjennomslag for, sa han.

Han slår fast at eit sentrumsparti må vere villig til å samarbeide i alle retningar.

– På enkelte saker vil vi kunne få meir igjen ved å samarbeide med venstresida, seier Hareide til NTB.

Trur på Sp-løft

Seinare fredag, og då bak lukka dører, vil landsstyremøtet behandle evalueringsrapporten etter stortingsvalet i haust – der KrF med nød og neppe berget seg over sperregrensa.

I talen til landsstyret sa Hareide at KrF kan reise seg til gamle høgder innan neste val.

– Valresultatet gav oss altfor mange moglegheiter til at vi skal grave oss ned. Men vi må nytte kunnskapen frå evalueringa for å ta dei riktige avgjerdene for partiet framover, sa Hareide, som deretter viste til at Senterpartiet internt stilte spørsmål om dagane som eit landsdekkjande parti var talte etter stortingsvalet for fire år sidan.

– Eg trur vi kan løfte oss tilsvarande, sa partileiaren.

Grønare KrF

Hareide varslar at han ønsker å grønmale KrF. Han er uroa for at det er blitt danna eit inntrykk dei siste åra av at Venstre tar seg av miljø, og KrF tar seg av dei fattige.

– Det er sjølvsagt ein myte verken Venstre eller vi kjenner oss igjen i. Men vi må ta på alvor at dette er eit inntrykk som har fått feste seg, sa Hareide.

Partiet vil derfor før jul ta to initiativ i Stortinget innan klima- og miljøpolitikken. Det eine handlar om berekraftig forbruk, og det andre retter seg mot skipsfarten.

KrF vil blant anna etablere nullutsleppsfjordar, påleggje båtar som ligg i hamn om å nytte landstraum og med statens hjelp få alle fylke til å gjennomføre vedtaket om at nye anbod på ferjer og hurtigbåtar skal ha krav om nullutslepp.

I tillegg varsla han at KrF vil løfte låne- og garantiordninga for kjøp av skip frå norske verft til 10 milliardar kroner, innretta slik at det blir gitt fleire vilkår for skip med fornybart drivstoff og nullutsleppsteknologi.

