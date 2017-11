Helgesen strammar inn reglementet for utslepp frå skip

Klima- og miljødepartementet har sendt eit nytt brev til Sjøfartsdirektoratet der det utdjupar og utvidar oppdraget direktoratet fekk 4. juli i år.

Miljøbelastning

– Den auka skipstrafikken, særleg cruisebåtar, belastar miljøet langs kysten og dei sårbare områda rundt Svalbard. Difor ønskjer eg eit regelverk som forbyr utslepp av kloakk innanfor 12 nautiske mil. I tillegg skal Sjøfartsdirektoratet greia ut strengare reglar for utslepp av svovel- og nitrogengassar i verdsarvfjordane, seier miljøministeren i ei pressemelding.

Departementet peikar på at svovel og nitrogen frå skipa fører til helseskadeleg forureining.

Frå Lindesnes til svenskegrensa blir det gjennomført standard internasjonale krav til utsleppskontroll som seier at ureinsa kloakk berre kan sleppast ut i fart meir enn 12 nautiske mil frå land. For resten av landet er hovudregelen at kloakk skal sleppast ut minst 300 meter frå land. Det er denne regelen som no skal fjernast.

Endra krav

– Vi ber Sjøfartsdirektoratet arbeida med sikte på å endra krava for utslepp av kloakk frå skip langs kysten nord og vest for Lindesnes innan utgangen av 2018, heiter det vidare.

Bakgrunnen for eit strengare regelverk i området Lindesnes til svenskegrensa var at problema med overgjødsling var vesentleg større på denne strekninga. I resten av landet blei kloakkutslepp frå skip tidlegare ikkje sett på som eit vesentleg miljøproblem.

Departementet ber vidare at det blir halde oppe kontakt med interesser som er involverte i saka.

