Haustferien sørgde for at konsumprisen steig i oktober

Tolvmånedersveksten frå oktober 2016 til oktober i år er på 1,2 prosent, viser tala frå SSB. Det er den lågaste veksten dei siste tolv månadane sidan februar 2013 og lågare enn utrekningane frå Noregs Bank på 1,5 prosent. Berre den siste månaden har veksten dei siste tolv månadane blitt redusert frå 1,6 til 1,2 prosent. Den viktigaste årsaka til nedgangen er elektrisitet inkludert nettleige.

Prisauken gjaldt både innanlands- og utanlandsreiser, og må bli sett i samanheng med avvikling av haustferien til skulane, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisane på matvarer steig med 0,3 prosent denne perioden, mens prisane på møblar og hushaldningsartiklar steg med 0,6 prosent. Ein prisnedgang på drivstoff og elektrisitet bidrog til å dempe oppgangen i KPI.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er ein viktig faktor for rentefastsetjinga frå Noregs Bank, steig med 0,1 prosent frå september til oktober og ligg no på 1,1 prosent. Det er det same som Noregs Bank anslo på førehand.

