Hareide seier vald og tvang på koranskular er forferdeleg

– Vi har denne veka høyrt historier om ungdommar som blir slått, lenka fast og sperra inne. Det er forferdeleg at sånne ting skjer. Men det ville vere feil å seie at det kjem heilt overraskande, sa Hareide då han opna KrFs landsstyremøte fredag.

KrF-leiaren tok til orde for å styrke barnevernet, og roste regjeringa for å ville sjå på lovendringar. Torsdag fortalde integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at det kan bli aktuelt å inndra passet til ungdom som står i fare for å bli sendt ut.

– Eg er veldig glad for at regjeringa vil sjå på lovendringar for å hindre at barn og ungdom blir sendt ut. Det som skjer er totalt uakseptabelt, sa Hareide.

(©NPK)