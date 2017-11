Fleire drog kortet i oktober

Det viser tal frå Nets og BankAxept AS. Betalingskorta blei nytta til å handle for 50,6 milliardar kroner, ein auke på 1 prosent samanlikna med same månad i fjor.

Sjølv om det er ein vekst målt opp mot oktobernivået frå 2016, er det ein liten nedgang samanlikna med andre månader i år.

– Statistikken for oktober viser at omsetningsveksten med kort var noko lågare enn dei førre månadene. Spesielt i veke 40, der ein del var på haustferie, seier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Noreg.

