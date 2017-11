Færre lyttar på radio etter dab-innføringa

Radiolytting har gått jamt ned sidan 2014, ein nedgang også andre medium har merka i same periode. Frå oktober i fjor til oktober i år høyrer nordmenn ti minutt mindre på radio per dag, dagleg lytting har minka frå 87 til 77 minutt.

Det svarar til ein nedgang frå 68 til 64 prosent i delen som lyttar på landsdekkjande radio. I takt med sløkking av FM-nettet har også fråfallet av lyttarar auka gradvis gjennom året.

Nedgangen er så markant at Medietilsynet ikkje er i tvil om at det kjem av at det riksdekkjande FM-nettet vert sløkt og at digitalradio overtar.

– Heng saman med radioskiftet

– Det er grunn til å tru at den auka nedgangen i samla radiolytting i 2017 heng saman med radioskiftet som er gjennomført i store delar av landet, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

NRK opplever størst nedgang med 8,8 prosentpoeng færre lyttarar dei siste 12 månadene. P4-gruppa går ned 1,3 prosentpoeng same periode, medan Bauer Media går opp 0,6 prosentpoeng

– Fordi NRK totalt sett har flest lyttarar og også er den aktøren som har sløkt FM-sendingane sine først i dei fleste sløkkjeområda, er det ikkje overraskande at NRK har den største nedgangen, seier Velsand.

Tradisjonelle kanalar mister lyttarar

Samtidig viser lyttarmålingane at medan dei tradisjonelle kanalane mister lyttarar, aukar lyttinga på dei nyare kanalane. Dette meiner Medietilsynet kjem av at det med dab-innføringa kom fleire kanalar, noko som gjer at lyttarane fordeler seg på fleire kanalar.

Auka lytting på nye kanalar kompenserer likevel ikkje fullt ut for nedgangen i lyttinga på dei tradisjonelle kanalane, slik at det totalt sett er snakk om ein lyttarnedgang samanlikna med fjoråret, understrekar Medietilsynet.

Tala viser at delen som lyttar til dei tradisjonelle kanalane har sokke frå 66 til 54 prosent på tre år. Tilsvarande har delen som lyttar til dei nye kanalane auka frå 14 til 27 prosent over same periode.

FM-nettet er framleis aktivt på lokalplan ettersom nærradioane held fram med å sende.

(©NPK)