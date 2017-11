Regjeringa vil la fleire sone med fotlenke

Forslaget inneber at fotlenkesoning kan vere aktuelt for personar som er idømt fengselsstraff på inntil seks månader. Det same gjeld innsette som har inntil seks månader igjen fram til forventa lauslating. I dag er grensa fire månader.

– Erfaringane våre er gode, men eg vil understreke at det vil vere uaktuelt med fotlenke for dei som er dømde for drap, valdtekt, alvorleg vald eller vald og overgrep mot barn, seier Amundsen.

Han legg til at straffedømte som ikkje har gjort alvorleg kriminalitet, har lågare risiko for tilbakefall når dei soner med fotlenke.

Departementet foreslår også at kriminalomsorga skal kunne nytte GPS, fingeravtrykk, ansiktsattkjenning og fjern-alkotest når det er nødvendig for å kontrollere at domfelte held seg til vilkåra for å gjennomføre straff med fotlenke.

(©NPK)