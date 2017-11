Regjeringa går inn for å væpne politiet på Gardermoen

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste om avgjerda på ein pressekonferanse torsdag formiddag. Han viste til at skadepotensialet ved ei terrorhending på Gardermoen er stort.

– Derfor er det viktig at politiet i ein skarp situasjon raskast mogleg er i stand til å skadeavgrense ei slik hending. Det vil vi gjere ved å væpne, sa han.

Justisministeren forklarte at lovverket i dag berre opnar for mellombels væpning, og at dei nye reglane for Gardermoen derfor i første omgang vil gjelde i ein periode på tre månader som kan forlengast.