Fleire mødrer jobbar heiltid

Den nye statistikken frå Statistisk sentralbyrå (SSB) frå Arbeidskraftundersøkinga viser at mellom 2006 og 2016 vart deltidsdelen for mødrer redusert frå 37,4 til 28,7 prosent.

– Det er framleis mange mødrer som ikkje er i jobb, men ser vi på dei som er i jobb, er det ein kanskje overraskande stor auke i delen som jobbar heiltid. Det er bra i eit likestillingsperspektiv, seier Sandvik til Dagsavisen.

Frå 2006 til 2016 har heiltidsdelen auka med 11 prosentpoeng blant mødrer totalt, samtidig har den auka med 17 prosentpoeng blant mødrer med minst tre barn i familien.

– Det er framleis slik at talet på barn og alderen til dei yngste barna betyr ein del for om mødrer er i jobb, og kor mykje dei jobbar. For fedrar ser vi lite av den effekten, bortsett frå fedrane med dei yngste barna.

Sandvik peikar spesielt på forskjellen med mellombels fråvær med barn i alderen 2–3 år, etter at foreldrepermisjonen er tatt ut. Her var talet nesten likt i 2016, mens i 2006 hadde mødrer med barn i denne alderen nesten 70 prosent høgare fråvær enn fedrane.

– Dette speglar vel også andre utviklingstrekk i samfunnet vårt. Kvinner tar lengre utdanning enn før, dei får barn seinare i livsløpet, og fleire kvinner er leiarar, fortset Sandvik.

