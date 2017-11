WWF saksøkjer staten for å redde ulv i Noreg

I haust kunngjorde regjeringa at dei godkjenner skyting av til saman 26 ulv utanfor ulvesona under den såkalla lisensjakta i vinter.

I tillegg er det foreslått å jakte på 24 ulv innanfor ulvesona, noko Klima- og miljødepartementet skal ta stilling til innan nyttår.

WWF meiner jakta er i strid med både Grunnlova, Bernkonvensjonen og naturmangfaldlova. Onsdag opplyser organisasjonen at dei har stemna staten til Oslo tingrett. WWF krev at norsk ulveforvalting tar omsyn til internasjonale lover og forpliktingar, og ei vil ha ei mellombels avgjerd som stoppar jakta med ein gong.

– Vi kan ikkje lenger sitte og sjå på at styresmaktene tillèt ei lovstridig jakt på vårt mest trua rovdyr. Vi har derfor no sendt ei stemning til Oslo tingrett. Å saksøkje staten er eit alvorleg steg å ta, som også kan bli økonomisk risikabelt for oss, men jakta i år er allereie i gang og vi kan ikkje vente til endå fleire ulvar blir skotne og drepne, seier miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde i WWF.

Ho viser til at ulven i Noreg er raudlista som ein kritisk trua art, og meiner at den i samsvar med desse lovene som utgangspunkt er totalfreda.

Lovverket opnar berre for nokre snevre unntak frå forbodet mot å avlive ulv, meiner WWF.

