Venstre og KrF spissar budsjettkrava

– Vi gjer det vi kan for å få fortgang i forhandlingane slik at tidsfristane blir haldne. Derfor har vi sett i gang arbeidet med å spisse kravlista, seier Venstres finanspolitiske talsperson Terje Breivik til NTB.

På veg ut frå det andre forhandlingsmøtet på Stortinget onsdag ettermiddag varslar KrF og Venstre at skjerpa budsjettkrav vil bli oversendt regjeringspartia med det aller første. Eit nytt forhandlingsmøte er venta seinare i veka.

– Skjerpa liste

Breivik seier dei spissa Venstre-krava vil vere knytt til sysselsetting og gründerpolitikk, forsking og teknologiutvikling og klima og naturvern. Frå KrF kjem dette varselet:

– Regjeringspartia er nok klar over kva som vil vere våre spissa krav. Det handlar om fleksibilitet for familiane gjennom ein kombinert kontantstøtte, lærarnorm, abortførebyggjande tiltak og kamp mot sorteringssamfunnet, seier han.

Ropstad sa han var optimistisk med tanke på å komme til semje etter det første forhandlingsmøtet måndag. Same bodskap kom på dag to.

– Det er ein konstruktiv og god tone, seier han.

Inndekking

Spørsmålet om korleis hjartesakene til Venstre og KrF skal finansierast er som alltid ei nøtt i forhandlingane.

Mens KrF har plussa på rundt 9 milliardar kroner i sitt alternative budsjett, har Venstre lagt på over 15 milliardar kroner. For å dekke inn pengebruken, foreslår KrF auke i skattar og avgifter – blant anna høgare moms på godteri og å kutte grensa på 350 kroner for netthandel. Venstre har lagt til ein del miljø- og klimaavgifter, som dieselavgift.

Måndag sa Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad at «veldig mange» av inndekkingsforslaga er problematiske.

– Spesielt har vi problem med å auke ei avgift berre for å gjere offentleg sektor større eller for at staten skal bruke meir pengar. Dersom ein skal bruke meir pengar på eitt felt, så må ein bruke mindre på noko anna, poengterte han.

Høgres Nikolai Astrup, som leier finanskomiteen, ser trass alt lyst på utsiktene til ny, borgarleg budsjettsemje.

– Vi har komne nokre steg vidare sidan i går og er einige om å møtast igjen, seier han.

